В Иране назвали "ядерным терроризмом" инцидент на объекте в Натанзе

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Сбой в системе распределения электроэнергии на обогатительном комплексе имени мученика Ахмади Рошана в Натанзе оказался проявлением "ядерного терроризма", сообщает агентство Associated Press со ссылкой на главу Организации по атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи.

Однако в ходе выступления по иранскому государственному телевидению Салехи не стал называть конкретных виновных в саботаже, уточняет AP.

Он также призвал международное сообщество и МАГАТЭ противостоять подобным "актам терроризма".

Ранее в воскресенье представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди сообщил, что на этом предприятии зафиксирован инцидент, однако в результате происшествия пострадавших нет, загрязнения окружающей среды также не отмечено.

При этом накануне иранские власти объявили о вводе в строй на объекте в Натанзе передовых центрифуг, благодаря которым станет возможно активизировать процесс обогащения урана.

В июле прошлого года на иранском ядерном объекте в Натанзе, где проводилось обогащение урана, произошел пожар. Иранские власти впоследствии назвали саботаж причиной аварии, но не стали публично озвучивать, кого именно подозревают в диверсии. Позднее Камалванди заявлял, что к пожару на ядерном объекте в Натанзе, похоже, причастен Израиль.