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На ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - На обогатительном комплексе имени мученика Ахмади Рошана в Натанзе зафиксирован инцидент в системе распределения электроэнергии, сообщает в воскресенье агентство Mehr со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камалванди.

Он подчеркнул, что в результате происшествия пострадавших нет, загрязнения окружающей среды также не отмечено.

Камалванди добавил, что власти расследуют причины инцидента, и соответствующая информация по нему будет обнародована позднее.

В июле прошлого года на иранском ядерном объекте в Натанзе, где проводилось обогащение урана, произошел пожар. Иранские власти впоследствии назвали саботаж причиной аварии, но не стали публично озвучивать, кого именно подозревают в диверсии. Позднее Камалванди заявлял, что к пожару на ядерном объекте в Натанзе, похоже, причастен Израиль.

Впоследствии стало известно, что после пожара Иран вел строительство подземного объекта в этом районе.

Иран Натанз

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