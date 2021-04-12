ДНР и украинские военные заявили о нескольких обстрелах за сутки

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Стороны конфликта в Донбассе сообщают о немногочисленных нарушениях режима прекращения огня в минувшее воскресенье.

Так, в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили утром в понедельник, что украинская армия накануне четыре раза нарушила перемирие.

В свою очередь в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики в СЦКК сообщили "Интерфаксу", что 11 апреля "со стороны Вооружённых формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано".

Со своей стороны, в Киеве заявляют, что с начала текущих суток режим прекращения огня в Донбассе не нарушался. При этом в утренней сводке на странице штаба операции объединенных сил в фейсбуке утверждается, что за прошедшие сутки в Донбассе было зафиксировано пять нарушений. По данным Киева, противник применял минометы 82-го калибра и гранатометы

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", - подчеркнули в штабе.