Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:59Заразились
на 12.04В России 4 649 710+8 320В мире 136 046 624+690 739

ДНР и украинские военные заявили о нескольких обстрелах за сутки

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Стороны конфликта в Донбассе сообщают о немногочисленных нарушениях режима прекращения огня в минувшее воскресенье.

Так, в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили утром в понедельник, что украинская армия накануне четыре раза нарушила перемирие.

В свою очередь в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики в СЦКК сообщили "Интерфаксу", что 11 апреля "со стороны Вооружённых формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано".

Со своей стороны, в Киеве заявляют, что с начала текущих суток режим прекращения огня в Донбассе не нарушался. При этом в утренней сводке на странице штаба операции объединенных сил в фейсбуке утверждается, что за прошедшие сутки в Донбассе было зафиксировано пять нарушений. По данным Киева, противник применял минометы 82-го калибра и гранатометы

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", - подчеркнули в штабе.

Украина ДНР

Новости

Иран пообещал отомстить Израилю за инцидент на ядерном объекте

Иран пообещал отомстить Израилю за инцидент на ядерном объекте

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 апреля

Меркель отменила запись на вакцинацию от коронавируса

Меркель отменила запись на вакцинацию от коронавируса

В Бразилии строят новую статую Иисуса Христа

Представитель атомного агентства Ирана получил травмы при посещении Натанза

Израильские СМИ сообщили о причастности "Моссада" к инциденту в Натанзе

Израильские СМИ сообщили о причастности "Моссада" к инциденту в Натанзе

В Ереване обнаружили тело дочери генерала ФСБ с огнестрельным ранением

В Иране назвали "ядерным терроризмом" инцидент на объекте в Натанзе

Пандемия коронавируса

Индия на фоне роста числа случаев COVID запретила экспорт ремдесивира

Индия на фоне роста числа случаев COVID запретила экспорт ремдесивира

Трое россиян после аварии в Турции остались в больницах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');