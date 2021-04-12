В ДНР сообщили об обстреле пригородов Донецка с украинской стороны

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Украинская армия начала обстрел пригорода Донецка в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщил в понедельник мэр Донецка Алексей Кулемзин.

В соцсетях он написал, что обстрел поселка городского типа Александровка начался в 12:05. По его данным, обстрел ведется из боевой машины пехоты (БМП) и станкового противотанкового гранатомета.

Позже в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинская армия в понедельник днем открыла огонь по нескольким поселкам ДНР, применялись гранатометы и стрелковое оружие.

В Киеве в свою очередь сообщили, что в Донбассе из-за обстрела погиб украинский военнослужащий. Согласно сообщению пресс-службы оперативно-тактической группировки "Север" в фейсбуке, обстрелу подверглись позиции ее подразделений.