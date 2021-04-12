Алиев оценил в $5 млрд стоимость потерянного Арменией в Карабахе оружия

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Стоимость вооружений Армении, уничтоженных и взятых Азербайджаном в Карабахе осенью 2020 года, оценивается в $5 млрд, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Парка военных трофеев в Баку.

Президент сообщил, что в ходе войны было уничтожено семь зенитно-ракетных комплексов С-300, находящихся на вооружении ВС Армении, уничтожено и взято в качестве трофеев 125 артиллерийских пушек, 366 танков, более 50 других зенитно-ракетных комплексов, 522 грузовых автомобиля.

В конце октября Алиев в предварительном порядке оценивал потери Армении по военной технике и боеприпасам в $2,7 млрд.

Новость дополняется