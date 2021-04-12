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Полиция в Риме применила силу против участников акции за открытие баров

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В столице Италии в понедельник прошли неразрешенные властями акции протеста против ограничительных мер, действующих в отношении баров и ресторанов, сообщают итальянские СМИ.

Демонстрация организована движением "Я открываю" (IoApro), в которое входят, главным образом, владельцы баров, ресторанов и спортзалов. Они недовольны затянувшимся закрытием своих заведений и недостаточной финансовой помощью от государства во время пандемии.

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В частности, около 600 человек собрались на римской площади Сан-Сильвестро, скандируя: "Свободу", "Сейчас же открыть". Участники акции хотели дойти до здания парламента, однако полиция блокировала их движение. Протестующие закидали сотрудников полиции бутылками и петардами. Те в ответ применили силу, чтобы разогнать демонстрантов.

Похожая акция протеста состоялась у здания итальянского парламента на прошлой неделе.

Некоторые демонстранты пришли на акцию в наручники, чтобы привлечь внимание "к де-факто домашнему аресту, который длится уже год": ограничения на их работу, в том или ином виде, длятся уже как раз около года.

"Проблема, которая продолжается год – это уже не экстренная ситуация, а признак некомпетентности властей", - заявил журналистам один из участников акции протеста.

Наибольшая часть Италии в настоящее время находится в "оранжевой" зоне из-за ситуации с коронавирусом, что предполагает ряд ограничений: рестораны и бары могут предлагать только еду навынос, спортзалы закрыты.

В Италии с начала пандемии COVID-19 вирус подтвердился более чем у 3,76 млн человек. Более 114 тыс. умерли от последствий заражения коронавирусом, 3,1 млн вылечились.

Италия Рим

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