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В Киеве призвали США разместить комплексы Patriot на Украине

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предлагает США разместить ракетные комплексы Patriot на Украине.

"Украина держит оборону против России не только за нас, но и за Запад. А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие - в Польше. Они должны быть здесь", - сказала он изданию Time.

Patriot - американский зенитный ракетный комплекс. Вооруженные силы США и их союзников получают модернизированную версию комплекса Patriot PAC-3.

Patriot США Украина Андрей Ермак

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