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Минобороны ФРГ сочло проверкой военное присутствие РФ у границ Украины

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Россия, наращивая свое военное присутствие вблизи Украины, проверяет реакцию других сил на подобные действия, заявила глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Согласно моей оценке, российская сторона старается спровоцировать реакцию другой стороны", - сказала министр обороны Германии в эфире телепрограммы ARD Morgenmagazin.

Она также заявила, что Берлин вместе с Украиной "не хочет соглашаться на эту игру".

Ранее США и европейские страны выразили обеспокоенность по поводу перемещения российских войск у границы с Украиной.

В Черное море идут два ракетных эсминца США - "Дональд Кук" и "Рузвельт". Корабли оснащены крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км и системой противоракетной обороны "Иджис".

По данным МИД Турции, корабли должны войти в Черное море 14 и 15 апреля. Они пробудут там до 4-5 мая.

По словам Крамп-Карренбауэр, в случае, если российская сторона проводит учения, они должны быть проведены по международным стандартам. "Если все так, как говорит российская сторона, что это учения, то для этого есть предписанные международные правила, согласно которым формируется прозрачность и доверие", - сказала она.

Германия Украина Россия Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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