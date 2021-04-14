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Киев сообщил о стягивании 110 тыс. военных РФ к границам Украины

Киев сообщил о стягивании 110 тыс. военных РФ к границам Украины
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны Украины обеспокоено концентрацией российских войск близ украинских границ, численность которых в Киеве оценивают в 110 тыс. человек.

"Собранные данные позволяют нам признать продолжающуюся подготовку к приближению к украинским границам дополнительных подразделений с континентальной России. С дополнительным контингентом общая численность российских войск, сконцентрированных вдоль украинских границ в этом направлении, достигнет 56 батальонных тактических групп с 110 тыс. военных", - сказал министр обороны Украины Андрей Таран в среду на заседании подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны.

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Он рассказал об обеспокоенности Украины "вероятной подготовкой регулярных российских войск" к проведению наступательной операции с крымского направления "для того, чтобы обеспечить поставку воды на полуостров".

Украина, заявил Таран, сильно обеспокоена размещением новых российских войск и объектов в Крыму. "На сегодня Россия увеличила свой военный контингент в Крыму до 42 тыс. военных, интегрированных в объединенные ударные соединения, способные применять целый ряд кинетических систем для наступательных военных операций", - отметил Таран. По его словам, Россия также значительно усилила свой воздушный компонент, дополнительно разместив все типы авиации в Крыму.

По оценке Украины, наращивание сил России для военных учений потенциально может быть использовано для "непредсказуемых, эскалационных действий", исходящих из Крыма, сказал министр. По его словам, в Киеве также следят за возможным усилением российского Черноморского флота, потенциально способного "осуществлять значительные десантные операции".

Таран также напомнил о событиях в Белоруссии, которые могут потенциально привести к постоянному военному присутствию России в этой стране.

Украина, по его словам, также опасается провокаций на востоке с целью обвинить Киев в нарушении существующего режима прекращения огня и использовать это как предлог для увеличения войск на неподконтрольной части Донбасса.

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Также, по мнению Тарана, Россия симметрично развертывает войска в ответ на учения Defender Europe, чтобы усилить боеготовность для российских стратегических учений "Запад 2021".

Он проинформировал, что в 2021 году Украина потеряла 28 солдат, которые были убиты во время боевых действий, а 68 военнослужащих получили ранения.

"В этом контексте, от имени министерства, я прошу всех наших партнеров, все европейские страны удвоить вашу бдительность и многоцелевое сдерживание, чтобы крепко держать Россию в границах международного права", - заявил Таран.

Заявления Кремля по поводу ситуации вокруг Украины

Ранее в среду в Кремле назвали безосновательными обеспокоенности ряда стран в связи с перемещением российских войск вблизи границы с Украиной, и заявили, что деэскалация произойдет только тогда, когда украинские вооруженные силы откажутся от провокационных действий.

"Все обеспокоенности кого бы то ни было, включая США, в связи с перемещениями наших вооруженных сил на территории России мы считаем безосновательными", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, на территории Украины "деэскалация может произойти только в результате отказа вооруженных сил Украины от провокационных действий".

Минобороны Украины Украина Андрей Таран

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