NYT сообщила, что новые санкции США коснутся суверенного долга РФ

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Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Новый пакет антироссийских санкций, о которых может быть объявлено в четверг, должен коснуться суверенного долга РФ, сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

Газета также пишет о возможной высылке ограниченного числа российских дипломатов, о чем сообщали и некоторые другие американские СМИ.

Издание напоминает, что в феврале советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан предупреждал, что "это будут не просто санкции", они будут включать "сочетание видимых и невидимых инструментов".

Ранее Bloomberg сообщил, что администрация президента Джо Байдена готова ввести санкции против 10 россиян и 20 компаний из РФ за вмешательство в выборы и кибератаки на SolarWinds. Также не исключалось, что Вашингтон выдворит ряд российских чиновников и дипломатов. О санкциях может быть объявлено уже в четверг, 15 апреля.

По данным Politico, новый пакет санкций не затрагивает "Северный поток 2".