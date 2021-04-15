Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:02Заразились
на 14.04В России 4 666 209+8 326В мире 137 442 820+779 567

NYT сообщила, что новые санкции США коснутся суверенного долга РФ

NYT сообщила, что новые санкции США коснутся суверенного долга РФ
Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Новый пакет антироссийских санкций, о которых может быть объявлено в четверг, должен коснуться суверенного долга РФ, сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

В миреBloomberg узнал о будущих санкциях США против 10 россиян и 20 компанийBloomberg узнал о будущих санкциях США против 10 россиян и 20 компанийЧитать подробнее

Газета также пишет о возможной высылке ограниченного числа российских дипломатов, о чем сообщали и некоторые другие американские СМИ.

Издание напоминает, что в феврале советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан предупреждал, что "это будут не просто санкции", они будут включать "сочетание видимых и невидимых инструментов".

Ранее Bloomberg сообщил, что администрация президента Джо Байдена готова ввести санкции против 10 россиян и 20 компаний из РФ за вмешательство в выборы и кибератаки на SolarWinds. Также не исключалось, что Вашингтон выдворит ряд российских чиновников и дипломатов. О санкциях может быть объявлено уже в четверг, 15 апреля.

По данным Politico, новый пакет санкций не затрагивает "Северный поток 2".

США Россия

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 15 апреля

Байден решил вывести войска из Афганистана вопреки позиции Пентагона

Bloomberg узнал о будущих санкциях США против 10 россиян и 20 компаний

Bloomberg узнал о будущих санкциях США против 10 россиян и 20 компаний

Турецкие СМИ сообщили об отмене прохода кораблей ВМС США в Черное море

Турецкие СМИ сообщили об отмене прохода кораблей ВМС США в Черное море

Грузия вслед за США и НАТО решила вывести свои войска из Афганистана

Все 30 стран НАТО обеспокоены действиями РФ на границе с Украиной

Все 30 стран НАТО обеспокоены действиями РФ на границе с Украиной

Блинкен заявил о заинтересованности США в рабочих каналах связи с Россией

НАТО вслед за США объявило о решении вывести войска из Афганистана

Байден объявил о начале вывода войск США из Афганистана с 1 мая

Байден объявил о начале вывода войск США из Афганистана с 1 мая
Пандемия коронавируса

В Швейцарии и Бельгии решили смягчить антиковидные ограничения

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');