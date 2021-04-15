Bloomberg узнал о будущих санкциях США против 10 россиян и 20 компаний

По данным Politico, новый пакет санкций не затрагивает "Северный поток 2"

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Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена готова принять новые ограничительные меры против российских физических и юридических лиц в ответ на предполагаемые неправомерные действия, включая кибератаку на SolarWinds и попытки вмешаться в выборы в США, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По словам одного из собеседников агентства, новые меры могут коснуться около десяти российских граждан и 20 юридических лиц, в том числе членов правительства РФ и сотрудников спецслужб. Источник не исключил, что США объявят о высылке из страны десятка российских чиновников и дипломатов.

О санкциях может быть объявлено уже в четверг, 15 апреля, отмечает Bloomberg.

По данным Politico, в новый санкционный список не попадут ограничения в отношении газопровода "Северный поток 2".

В марте Минюст США официально одобрил два пакета санкций против газопровода, они были отменены на прошлой неделе на фоне продолжающихся внутренних дебатов о том, какие организации соответствуют юридическому порогу санкций. Законодатели - и демократы и республиканцы - уже обратились в Госдепартамент с запросом об отмене, пишет издание со ссылкой на свои источники.

Несмотря на то, что Байден назвал "Северный поток 2" "плохой сделкой для Европы", он хочет укрепить отношения США с Берлином, который лоббирует в Вашингтоне продолжение строительства газопровода.

Как отмечает Bloomberg, новые санкции могут быть приняты после того, как Байден предупредил президента РФ Владимира Путина в телефонном разговоре во вторник, что США будут защищать свои интересы. В то же время президент США выдвинул идею проведения саммита между двумя лидерами для обсуждения проблем, стоящих перед Москвой и Вашингтоном.