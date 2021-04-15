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Госсекретарь США без объявления приехал в Афганистан

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг прибыл с необъявленным визитом в Кабул, сообщает агентство Associated Press.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен совершает необъявленный визит в Афганистан, чтобы передать решение Байдена о выводе войск", - информирует агентство.

По данным AP, Блинкен в Кабуле встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани, председателем Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой и представителями гражданского общества.

"Я хотел с помощью этого визита продемонстрировать неизменную приверженность США Исламской республике и народу Афганистана", - цитируют СМИ слова Блинкена после встречи с Гани. "Партнерство меняется, но оно устойчиво", - добавил он.

Агентство уточняет, что госсекретарь прибыл в Кабул из Брюсселя, где находился с визитом 12-15 апреля.

В среду президент США Джо Байден официально объявил о решении вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года. По его словам, США добились выполнения всех своих задач в Афганистане. В координации с США вывод войск из страны начнут страны НАТО.

Прежняя американская администрация собиралась завершить вывод войск из Афганистана еще раньше - к 1 мая 2021 года.

В январе этого года Пентагон объявил, что лишь 2,5 тыс. американских военных находятся в Афганистане, что стало самым маленьким показателем с 2001 года.

США Энтони Блинкен Афганистан Кабул

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