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Талибы остались недовольны нынешними сроками вывода сил США

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (запрещено в РФ) считает заявление президента США Джо Байдена о начале вывода американских войск из Афганистана с 1 мая нарушением соглашений Вашингтона и талибов и готово к ответным действиям, сообщил телеканал "Толо" со ссылкой на заявление талибов.

"Это в принципе открывает дорогу "Талибану" к принятию любых необходимых контрмер, и с этого момента американская сторона будет нести ответственность за все будущие последствия, а не Исламский Эмират (Афганистана - ИФ)", - цитирует телеканал выдержки из заявления.

Движение "Талибан" накануне предупредило об усугублении ситуации в Афганистане в случае изменения срока вывода иностранных войск, намеченного соглашением талибов и США на май, сообщил телеканал Tolo News.

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"Если соглашение нарушат, и иностранные силы не покинут нашу страну в обговоренные сроки, проблемы, безусловно, усугубятся, и те, кто нарушил соглашение, будут привлечены к ответственности", - цитирует канал слова представителя талибов Забихуллы Муджахида.

"Исламский Эмират Афганистан стремится к выводу всех иностранных сил с нашей земли в сроки по соглашению, подписанному в Дохе. Если соглашение будет соблюдаться, найдется и путь к решению оставшихся вопросов", - подчеркнул Муджахид.

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден собирается объявить о завершении вывода американских военных из Афганистана к 11 сентября 2021 года. Прежняя американская администрация планировала сделать это к 1 мая 2021 года.

Талибан Афганистан США Джо Байден

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