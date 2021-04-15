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США ввели санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ

США ввели санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ
Фото: АР/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Власти США ввели новые санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ, сообщает в четверг пресс-служба Белого дома.

"Минфин ввел санкции против 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства", - говорится в сообщении.

Соединенные Штаты решили выслать из страны десять сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне, включая тех, кого американская сторона называет представителями российской разведки.

Кроме того, банкам США с 14 июня запрещено участвовать в первичных размещениях госдолга РФ.

Также США внесли шесть российских технологических компаний в "черный список" за поддержку киберпрограмм разведывательных служб России, сообщил Белый дом. По данным Белого дома, эти компании попали в санкционный список "за операции в технологическом секторе экономики Российской Федерации". "Мы продолжим привлекать Россию к ответственности... за злонамеренные действия в киберпространстве, такие как атака на SolarWinds", - отметил Белый дом.

США Россия

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