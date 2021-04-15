В НАТО поддержали антироссийские санкции США

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Союзники по НАТО поддерживают Соединенные Штаты и солидарны с ними после объявления Вашингтоном новых санкций "в ответ на дестабилизирующую деятельность России", говорится в заявлении Североатлантического совета.

"Россия продолжает демонстрировать устойчивую модель дестабилизирующего поведения, включая нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии, а также продолжающееся нарушение, невыполнение и обход многочисленных международных обязательств, включая Будапештский меморандум", - говорится в документе, опубликованном в четверг в Брюсселе.

Ранее в четверг США ввели новые антироссийские санкции, в том числе против 32 юридических и физических лиц из РФ, запретив также американским банкам участвовать в первичных размещениях госдолга РФ и выслав из страны десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне.