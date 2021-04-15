Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 15.04В России 4 675 153+8 944В мире 138 259 845+817 025

Переговоры глав МИД Турции и Греции в Анкаре закончились упреками

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и его греческий коллега Никос Дендиас провели в четверг переговоры в Анкаре, завершившиеся резкими высказываниями в адрес друг друга, сообщает Associated Press.

В начале встречи министры заявили журналистам, что готовы к диалогу и экономическому сотрудничеству для улучшения двусторонних отношений.

Однако, по данным агентства, вскоре во время переговоров Дендиас обвинил Турцию в нарушении суверенных прав Греции в восточном Средиземноморье и предупредил, что ЕС введет санкции против Анкары, если это продолжится. Чавушоглу отреагировал на это заявление своего коллеги, назвав его слова недопустимыми.

"Возможность ввести (ограничительные - ИФ) меры всегда находится на рассмотрении ЕС. Если будут незаконные действия против нашего суверенитета и суверенных прав, то есть возможность принятия таких мер", - сказал глава МИД Греции.

В ответ турецкий министр указал, что "к сожалению, Никос Дендиас сделал несколько чрезвычайно недопустимых обвинений в адрес моей страны".

"Турция обязана защищать свои собственные права, особенно в восточном Средиземноморье, и права турок-киприотов. Все предпринимаемые шаги нацелены на защиту наших прав", - сказал в ответ Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу Турция Греция Никос Дендиас ЕС

Новости по теме

Новости

РФ продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня

РФ продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня

Польша объявила "персона нон-грата" трех российских дипломатов

Что произошло за день: четверг, 15 апреля

Киев выразил протест из-за закрытия РФ части акваторий Черного моря

Президент США объявил режим ЧС из-за угрозы со стороны России

Минфин США назвал 25 российских компаний из нового санкционного списка

США ввели санкции против ряда россиян из-за Крыма

США ввели санкции против ряда россиян из-за Крыма

Банкам США с 14 июня запрещено участвовать в первичных размещениях госдолга РФ

США ввели санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ

США ввели санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ

США в четверг объявят о новых санкциях против РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');