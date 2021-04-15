Переговоры глав МИД Турции и Греции в Анкаре закончились упреками

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и его греческий коллега Никос Дендиас провели в четверг переговоры в Анкаре, завершившиеся резкими высказываниями в адрес друг друга, сообщает Associated Press.

В начале встречи министры заявили журналистам, что готовы к диалогу и экономическому сотрудничеству для улучшения двусторонних отношений.

Однако, по данным агентства, вскоре во время переговоров Дендиас обвинил Турцию в нарушении суверенных прав Греции в восточном Средиземноморье и предупредил, что ЕС введет санкции против Анкары, если это продолжится. Чавушоглу отреагировал на это заявление своего коллеги, назвав его слова недопустимыми.

"Возможность ввести (ограничительные - ИФ) меры всегда находится на рассмотрении ЕС. Если будут незаконные действия против нашего суверенитета и суверенных прав, то есть возможность принятия таких мер", - сказал глава МИД Греции.

В ответ турецкий министр указал, что "к сожалению, Никос Дендиас сделал несколько чрезвычайно недопустимых обвинений в адрес моей страны".

"Турция обязана защищать свои собственные права, особенно в восточном Средиземноморье, и права турок-киприотов. Все предпринимаемые шаги нацелены на защиту наших прав", - сказал в ответ Чавушоглу.