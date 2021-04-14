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Эсминец ВМС США вышел с базы в Греции в направлении Черного моря

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook ("Дональд Кук") - один из двух американских боевых кораблей, которые в ближайшее время должны зайти в Черное море, - в среду после пополнения топливом и припасами на базе Суда-Бэй на греческом острове Крит, направился к Черноморским проливам, следует из данных международной системы позиционирования судов (AIS).

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На базе Суда-Бэй, куда эсминец зашел в среду утром, он пробыл около девяти часов. После выхода из нее американский корабль пошел курсом на север к проливу Дарданеллы. Его скорость составляет 14,3 узла в час (около 26,5 км в час). Он может войти в Черное море уже в четверг, 15 апреля.

Местоположение второго корабля - эсминца Roosevelt ("Рузвельт") пока неизвестно. По сообщению 6-го оперативного флота США, в конце минувшей недели он в Средиземном море пополнил запасы от американского судна снабжения USNS Supply.

Каждый из двух этих кораблей может нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км. Кроме того, они оснащены системой противоракетной обороны "Иджис". Благодаря своим боевым возможностям эсминцы способны вести скоротечный трехмерный бой с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны.

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Как сообщал МИД Турции, корабли должны войти в Черное море 14 и 15 апреля. Они пробудут там до 4-5 мая.

"Сугубо провокационное мероприятие"

Во вторник, 13 апреля, замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал провокацией заход американских кораблей в акваторию Черного моря.

"Я бы не хотел вдаваться в вопросы разных интерпретаций того, что такое свобода мореплавания, свобода моря, особенно в данном контексте. Знаю одно: американским кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего, это сугубо провокационное мероприятие. Провокационное в прямом смысле слова: они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится", - сказал Рябков журналистам.

Он отметил, что в освоении акваторий "за тысячи миль" от пунктов базирования ВМС США всегда есть элемент геополитики.

"США, видимо, чувствуя себя владыкой морей... должны все-таки понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки. Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше, подальше от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет", - сказал Рябков.

Donald Cook ВМС США США Черное море Roosevelt

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