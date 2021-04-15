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Украинский флот обвинил РФ в создании препятствий в Азовском море

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Украинский флот заявил, что ведомственные катера ФСБ России попытались помешать боевому дежурству ВМС Украины в Азовском море, говорится в сообщении Генштаба ВС Украины в Facebook.

"Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ России в очередной раз предприняли попытку препятствования законным действиям катерной группы ВМС ВС Украины, которые находятся на боевом дежурстве. Несмотря на провокации и целенаправленные действия россиян, лодочная тактическая группа ВМФ Украины продолжала выполнять поставленные задачи", — говорится в публикации.

Россия пока никак не прокомментировала предполагаемый инцидент.

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