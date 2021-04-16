Додон не исключил вовлечения Молдавии в вооруженный конфликт

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Экс-президент Молдавии Игорь Додон не исключает вовлечения республики в региональный вооруженный конфликт. Об этом заявил экс-президент, председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон в своей еженедельной передаче "Президент Игорь Додон отвечает", которую он проводит в социальных сетях.

Отвечая на вопросы о возникшей напряженности в отношениях России и Украины, он заявил, что "Молдавия не должна в это вмешиваться и занимать чью-либо сторону".

"В регионе может вспыхнуть большой конфликт. Видите, что происходит на Украине?! Боюсь, чтобы Майя Санду не втянула нас в региональную войну. Когда я такое заявляю, я это делаю с полным пониманием дела. Единственное, что останавливает Майю Санду от того, что делает Зеленский, это отсутствие у нее контроля над парламентом и правительством", - сказал Додон.

По его словам, именно поэтому "сейчас западные кураторы оказывают давление на Конституционный суд Молдавии, на президента с целью проведения как можно скорее досрочных парламентских выборов".

"Администрация президента Молдавии уже находится под внешним управлением. Теперь они хотят взять под контроль парламент и правительство. Если это произойдет, то страны не будет. Она будет управляться джойстиком из Вашингтона или Брюсселя", - считает лидер молдавских социалистов.

По его мнению, "под диктатурой Запада могут разморозиться региональные конфликты".

"Если будет война на Украине, они захотят развязать и войну в Молдавии, чтобы создать больше проблем, усилить хаос во всем регионе. К сожалению, Майя Санду не сможет предотвратить такой конфликт, так как она находится под полным контролем Запада, она не контролирует даже собственных советников. Я хотел бы ошибаться, но, к сожалению, это так", - заявил Додон.