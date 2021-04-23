Парламент Молдавии не признал решение КС о своем роспуске

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Большинство в парламенте Молдавии заявило о непризнании решения Конституционного суда (КС) о своем роспуске и выразило недоверие трем судьям. Об этом говорится в Декларации парламента, принятой по инициативе депутатов Партии социалистов экс-президента Игоря Додона.

Документ указывает, что решение Конституционного суда носит "тоталитарный характер", а для его проверки необходимо провести международную экспертизу, в том числе со стороны Венецианской комиссии. Парламентарии отметили, что КС не имел права роспуска парламента, так как там сформировано большинство и президент был обязан назначить предложенного им кандидата на пост премьер-министра.

Законодатели обвинили судей КС в узурпации власти и объявили о борьбе за восстановление верховенства конституции страны. За принятие документа проголосовало 54 депутата из 68, присутствующих в зале заседаний. Парламентарии из пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS) а также правой партии "Платформа DA" покинули зал в знак протеста.

Депутат от Партии социалистов Василий Боля признал, что Декларация носит политический характер и не влечет за собой юридических последствий, но уточнил, что парламент будет работать над этим.

КС нашел основания для роспуска парламента Молдавии 15 апреля, так как судьи отметили, что депутаты не сформировали большинство в течение трех месяцев. Решение КС говорит о том, что президент Майя Санду обязана подписать Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов. Санду заявила, что в ближайшее время подпишет документ и определит дату голосования.