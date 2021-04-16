Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:09Заразились
на 16.04В России 4 684 148+8 995В мире 139 076 606+816 761

В Грузии задержаны двое за попытку продать америций-241

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила в пятницу о пресечении попытки незаконной реализации радиоактивного вещества.

По информации СГБ, сотрудниками департамента контрразведки задержаны два человека в Кутаиси, которые пытались реализовать радиоактивное вещество за сумму в размере 300 тысяч евро.

"Согласно заключению радиологической экспертизы, изъятый у задержанных лиц контейнер содержит радиоактивное вещество америций-241 (Am-241)", - говорится в сообщении.

Как отмечают в спецслужбе, расследование ведется по первой части статьи 230 (незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами) Уголовного кодекса Грузии.

Грузия

Новости

Мужчина устроил стрельбу на объекте FedEx в США и покончил с собой

Пандемия коронавируса

Еще одна доза вакцины Pfizer может потребоваться через полгода-год после вакцинации

Что случилось этой ночью: пятница, 16 апреля

Пандемия коронавируса

Южнокорейский консорциум будет производить "Спутник V" на экспорт

Южнокорейский консорциум будет производить "Спутник V" на экспорт

В США экс-полицейский отказался от показаний по делу об убийстве Флойда

Букингемский дворец обнародовал список приглашенных на похороны принца Филиппа

Букингемский дворец обнародовал список приглашенных на похороны принца Филиппа

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС

Посольство РФ сочло, что Лондон подыгрывает обвинениям США в "кибератаках"

Байден напомнил, что всегда был против "Северного потока 2"

Байден напомнил, что всегда был против "Северного потока 2"

Президент США надеется, что сможет наладить взаимодействие с РФ

Президент США надеется, что сможет наладить взаимодействие с РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');