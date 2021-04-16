В Грузии задержаны двое за попытку продать америций-241

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила в пятницу о пресечении попытки незаконной реализации радиоактивного вещества.

По информации СГБ, сотрудниками департамента контрразведки задержаны два человека в Кутаиси, которые пытались реализовать радиоактивное вещество за сумму в размере 300 тысяч евро.

"Согласно заключению радиологической экспертизы, изъятый у задержанных лиц контейнер содержит радиоактивное вещество америций-241 (Am-241)", - говорится в сообщении.

Как отмечают в спецслужбе, расследование ведется по первой части статьи 230 (незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами) Уголовного кодекса Грузии.