Источник радиации обнаружили в партии лома таможенники во Владивостоке

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Таможенники в морском пункте пропуска Владивосток обнаружили в партии металлолома детали с превышением естественного радиационного фона в сотни раз, сообщила в среду пресс-служба таможни.

"Две детали от оптических приборов с ионизирующим излучением, превышающим естественный радиационный фон в 900 раз, находились в грузовике с ломом черных металлов, который планировалось отправить на экспорт", - говорится в сообщении.

Кроме того, на предметах было обнаружено загрязнение бета-активными радионуклидами. Обнаружить опасный груз помогла стационарная таможенная система радиационного контроля "Янтарь", отмечает Владивостокская таможня.

Радиационно опасные объекты переданы в специализированную организацию для уничтожения.