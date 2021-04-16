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Меркель получила первую прививку AstraZeneca от COVID-19

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу привилась первой дозой вакцины компании AstraZeneca от коронавируса COVID-19.

"Я рада, что сегодня мне сделали первую прививку AstraZeneca. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в реализации вакцинационной кампании, и всех тех, кто привился", - приводятся слова Меркель в твиттере представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

"Прививка – это ключ к тому, чтобы побороть пандемию", - подчеркнула канцлер.

Также в твиттере выложена фотография документа, подтверждающего вакцинацию канцлера.

Меркель – 66 лет, она попадает в группу граждан, которым показана прививка вакциной AstraZeneca: людям моложе 60 в Германии прививок этой вакциной не делают из-за возможных побочных эффектов.

Германия Ангела Меркель AstraZeneca коронавирус

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