EMA указало на необходимость прививки второй дозой вакцины AstraZeneca

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) заявило о необходимости прививаться второй дозой вакцины AstraZeneca, несмотря на риск тромбоза. Об этом сообщает Associated press.

Регулятор указывает, что преимущества от вакцинации выше, чем риск образования тромбоза. В EMA отметили, что пока неизвестно, отличается ли вероятность побочных эффектов после второго укола от рисков после первого.

Ранее несколько стран, в том числе и европейских, приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca после выявления случаев тромбоза при ее применении. На этой неделе ЕМА выявила аналогичную взаимосвязь после уколов вакциной от Johnson & Johnson, которая производится по схожей технологии. Агентство уже начало расследование, которое поможет выяснить причину образования тромбоза после применения вакцины от коронавируса.

Ограничения на использование препарата от AstraZeneca могут повлиять на COVAX - мировую кампанию по иммунизации от коронавируса, поддерживаемую ООН. Инициатива направлена на распространение вакцин в бедных странах и сильно зависит от разработки AstraZeneca.

Ранее стало известно, что ЕМА не получало сведений о случаях тромбоза после использования российской вакцины против коронавируса "Спутник V".