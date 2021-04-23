Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:37Заразились
на 23.04В России 4 744 961+8 840В мире 144 742 652+899 832

EMA указало на необходимость прививки второй дозой вакцины AstraZeneca

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) заявило о необходимости прививаться второй дозой вакцины AstraZeneca, несмотря на риск тромбоза. Об этом сообщает Associated press.

Регулятор указывает, что преимущества от вакцинации выше, чем риск образования тромбоза. В EMA отметили, что пока неизвестно, отличается ли вероятность побочных эффектов после второго укола от рисков после первого.

Ранее несколько стран, в том числе и европейских, приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca после выявления случаев тромбоза при ее применении. На этой неделе ЕМА выявила аналогичную взаимосвязь после уколов вакциной от Johnson & Johnson, которая производится по схожей технологии. Агентство уже начало расследование, которое поможет выяснить причину образования тромбоза после применения вакцины от коронавируса.

Ограничения на использование препарата от AstraZeneca могут повлиять на COVAX - мировую кампанию по иммунизации от коронавируса, поддерживаемую ООН. Инициатива направлена на распространение вакцин в бедных странах и сильно зависит от разработки AstraZeneca.

Ранее стало известно, что ЕМА не получало сведений о случаях тромбоза после использования российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Хроника 09 января 2020 года – 23 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
EMA Евросоюз Коронавирус AstraZeneca

Новости по теме

Новости

Минск запретил ввоз продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf

Минск запретил ввоз продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf

Авиакомпании вывезли из Турции почти 59 тысяч пассажиров

Байден приветствовал выступление Путина на климатическом саммите

Дипломатическое противостояние

У РФ и Чехии останется в посольствах по семь дипломатов

Дипломатическое противостояние

Страны Балтии вышлют в общей сложности четырех российских дипломатов

Страны Балтии вышлют в общей сложности четырех российских дипломатов

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon-2 стартовал к МКС

Дипломатическое противостояние

Пятеро сотрудников посольства Польши в РФ объявлены персона нон грата

Пятеро сотрудников посольства Польши в РФ объявлены персона нон грата
Дипломатическое противостояние

МИД Чехии не будет требовать сокращений штата российских генконсульств

МИД Чехии не будет требовать сокращений штата российских генконсульств
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 144,7 млн

РФ поднимала МиГ-31 для сопровождения самолета США над Тихим океаном

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');