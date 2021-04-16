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Зеленский предложил Макрону подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский предложил французскому президенту Эммануэлю Макрону подписать декларацию о поддержке вступления Украины в Европейский Союз.

"Мы сделали декларацию, которую мы заключаем со странами-партнерами, странами-членами Европейского Союза, в которой та или иная страна подписывает с нами декларацию, в которой она поддерживает Украину в стремлении быть членом Европейского Союза", - сказал Зеленский на брифинге по результатам переговоров с Макроном в Париже в пятницу.

"Скажу вам откровенно, что несколько стран уже подписали эту декларацию. Есть страны, которые знакомятся сейчас с этой декларацией. Я рассказал детали этой декларации, я предложил Франции также поддержать Украину. Я думаю, что президент Макрон ознакомится с этой декларацией и даст свой ответ", - заявил украинский президент.

По его словам, Декларация является инициативой украинского государства, которое "не хочет ждать пока все сделают за нас".

"Мы в Украине очень инициативные. Мы не ждем, пока все сделают за нас. Мы сами делаем конкретные шаги", - подчеркнул Зеленский.

Декларация относительно европейской перспективы Украины была подписана 18 марта в ходе встреча президентов Украины и Литвы.

В документе не только признается право Украины подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе, но и закреплены намерения лидеров Украины и Литовской Республики прилагать усилия для получения перспективы членства Украины в ЕС.

Позже заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Киев рассчитывает на поддержку странами Европейского Союза перспективы будущего членства Украины в ЕС, по примеру того, как это уже сделала Литва.

Он отметил, что указанный совместный украинско-литовский документ является первым шагом к признанию Евросоюзом перспективы членства Украины.

"Считаю, что в не столь отдаленном будущем эта Декларация займет достойное место рядом с Соглашением об ассоциации в истории обретения Украиной полноправного членства в Евросоюзе. Ведь это – важный шаг на пути реализации стратегической цели нашего государства, подкрепленный широкой поддержкой граждан Украины. Вместе с тем на этом мы не останавливаемся и рассчитываем, что вскоре остальные государства-члены также поддержат наши евроинтеграционные стремления", - сказал заместитель руководителя Офиса главы государства.

Украина Владимир Зеленский Франция Эммануэль Макрон

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