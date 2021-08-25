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Президент Эстонии сочла, что Украине понадобится 20 лет для вступления в ЕС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Для того, чтобы стать полноправным членом Европейского Союза, Украине придется много работать в течение 20 лет, считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

В интервью изданию "Европейская правда" политик заявила, что ни Украина, ни Грузия, ни Молдавия все еще не соответствуют требованиям членства в ЕС.

"Для вступления в ЕС есть куча условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не отвечает критериям членства. Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности. Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС", - подчеркнула Кальюлайд, добавив, что на пути к евроинтеграции указанным государствам мог бы помочь некий "промежуточный этап".

Президент Эстонии также отметила, что ЕС следовало бы быть несколько смелее в вопросе расширения своих границ, в частности, Союз мог бы предложить Киеву, Тбилиси и Кишиневу либо новый формат работы для стран, которые имеют амбиции вступить в ЕС, либо же полноправное членство, однако это займет "много времени".

Кроме того, отвечая на вопрос о вступлении в НАТО, Кальюлайд отметила, что стать полноправным членом альянса Украина не сможет до тех пор, пока не вернет под свой контроль все оккупированные территории.

"Эстония поддерживает ПДЧ (план действий по подготовке к членству в НАТО - ИФ) и сближение Украины с НАТО, но неясно, когда это станет возможным. Нужно сначала дождаться поворота истории", - подчеркнула политик.

Она также выразила надежду на решение вопроса о деоккупации украинских территорий мирным путем.

Керсти Кальюлайд Эстония Украина ЕС

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