Меркель, Макрон и Зеленский призвали Путина отвести войска от границы с Украиной

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель по итогам видеоконференции призвали руководство России отвести дополнительные войска от украинской границы, чтобы разрядить обстановку. Об этом сообщила пресс-служба Меркель.

Лидеры трех стран обсудили ситуацию на российско-украинской границе и в Донбассе. Все трое выразили обеспокоенность в связи со стягиванием российских войск к этой границе и в Крым.

Меркель и Макрон заверили Зеленского в том, что поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Они также подчеркнули необходимость полного выполнения Минских договоренностей, и пообещали продолжать работу в рамках Нормандского формата.

Зеленский находится с визитом в Париже. В пятницу он провел там переговоры с Макроном, а затем к ним присоединилась по видеосвязи Меркель.

Обострение конфликта происходит с начала 2021 года, несмотря на заключенное для Донбасса перемирие. На этом фоне появились сообщения о том, что Россия сконцентрировала на границе с Украиной рекордное с 2014 года число войск. Минобороны Украины оценило численность российских войск у своих границ в 110 тысяч человек. 13 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что из-за угроз со стороны НАТО Россия перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ.

Представители США, Великобритании, стран ЕС выразили обеспокоенность по этому поводу. Кремль и МИД заявили, что российские войска перемещаются по российской территории по усмотрению командования и опасности они для других стран мира не представляют.