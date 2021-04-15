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МИД РФ заявил, что военные маневры у границ Украины никому не угрожают

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Россия призывает не рассматривать маневры Вооруженных сил России вблизи границы с Украиной как проявление агрессии, они никому не угрожают, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Уже вторую неделю наши дипломаты в Москве и Вене призывают партнеров не искажать действительность, не пытаться интерпретировать плановые российские мероприятия по боевой подготовке, проводимые на российской территории, в качестве проявления агрессивных намерений. Масштабы этих мероприятий не превышают показателей прошлых лет и гораздо скромнее учений ВС Украины и стран НАТО, которые проходят как у границ Украины, так и на ее территории", - сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что Москва призывает своих партнеров, прежде всего Германию и Францию как коллег по "нормандскому формату", прекратить участвовать в "пропагандистской кампании вокруг никому не угрожающих мероприятий на российской территории и сосредоточиться на побуждении Киева к деэскалации".

По словам официального представителя МИД РФ, США и их союзники по НАТО "повышают интенсивность своих собственных военных мероприятий как на территории Украины, так и вблизи неё".

В частности, существенно участились полеты американских стратегических бомбардировщиков над Черным морем и Украиной "с отработкой выхода на рубежи применения крылатых ракет", также возросла интенсивность воздушной разведки вблизи Крымского полуострова.

Украина МИД Мария Захарова

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