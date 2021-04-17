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Возвращающиеся на Землю космонавты перешли с МКС на "Союз МС-17"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс, возвращающиеся в субботу с Международной космической станции (МКС) на Землю, перешли в корабль "Союз МС-17" и задраили переходные люки.

Трансляцию посадки вел "Роскосмос". Экипаж попрощался с остающимися работать на МКС коллегами и перешел на борт корабля, после чего люки были закрыты. Уже в корабле экипаж наденет летные скафандры, проверит герметичность люков и работу всех систем.

Расстыковка "Союза МС-17" с модулем "Поиск" МКС запланирована на 04:34 (мск). Затем корабль включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. После этого он разделится на отсеки: спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск, а остальные части корабля сгорят в плотных слоях атмосферы. Посадка спускаемого аппарата корабля должна состояться в 07:56 (мск) в 147 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

На МКС останутся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шеннон Уокер, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути. В четверг Уокер приняла командование станцией от Рыжикова во время символической церемонии.

В пятницу пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) сообщила, что поисково-эвакуационные машины-амфибии "Синяя птица" выдвинулись в основной и запасной районы посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-17" в Казахстане.

В организации поисково-спасательного обеспечения посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-17" задействовано 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, самолеты Ан-12 и Ан-26, около 30 единиц наземной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" и более 200 военнослужащих из числа летного состава и специалистов поисково-спасательной группы ЦВО.

МКС Роскосмос NASA

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