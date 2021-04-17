Корабль "Союз МС-17" с тремя членами экипажа расстыковался с МКС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Пилотируемый корабль "Союз МС-17" с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Сергеем Кудь-Сверчковым и астронавтом NASA Кэтлин Рубинс на борту расстыковался с Международной космической станцией (МКС) перед посадкой на Землю.

Трансляцию посадки ведет "Роскосмос". В 04:32 (мск) была выдана команда на расстыковку, после чего "Союз МС-17" отстыковался от модуля "Поиск" и начал удаляться от станции.

После отдаления на безопасное расстояние от МКС корабль включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. Затем он разделится на отсеки: спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск, а остальные части корабля сгорят в плотных слоях атмосферы. Посадка спускаемого аппарата корабля запланирована на 07:56 (мск) в 147 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

На МКС останутся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шеннон Уокер, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути. В четверг Уокер приняла командование станцией от Рыжикова во время символической церемонии.

В пятницу пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что поисково-эвакуационные машины-амфибии "Синяя птица" выдвинулись в основной и запасной районы посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-17" в Казахстане. В поисково-спасательном обеспечении посадки задействовано 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, самолеты Ан-12 и Ан-26, несколько десятков единиц наземной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" и более 200 военнослужащих из числа летного состава и специалистов поисково-спасательной группы ЦВО.