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Два больших десантных корабля Северного флота вошли в Черное море

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Сразу два больших десантных корабля (БДК) Северного флота России - "Александр Отраковский" и "Кондопога" в субботу, пройдя Босфор, вошли в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские сайты, публикующие фотографии их прохождения через пролив.

Утверждается, что боевые корабли направляются в Севастополь.

По имеющимся данным, в настоящее время в Средиземном море находятся еще два БДК Балтийского флота - "Калининград" и "Королев". В конце марта они зашли туда, пройдя пролив Гибралтар.

Ранее в субботу Черноморский флот РФ заявил, что 15 кораблей Каспийской флотилии перебазированы в Черное море на учения.

Со своей стороны Южный военный округ сообщал, что более 50 самолетов задействовано на учениях над акваторией Черного моря.

Северный флот Александр Отраковский Кондопога Турция Черное море

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