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Минобороны РФ задействует более 50 самолетов в учении над Черным морем

Минобороны РФ задействует более 50 самолетов в учении над Черным морем
Истребитель Су -35С. Архивное фото
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Более полусотни российских истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков задействовано на учениях над акваторией Черного моря с пусками ракет и бомбометанием, сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

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По данным военных, в учениях задействуют самолеты оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО и морской авиации Черноморского флота. Это истребители Су-27СМ и Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М и Су-34 и штурмовики Су-25СМ3. Самолеты в ходе учений выполнят ракетные пуски и бомбометание по морским целям.

В Минобороны отметили, что летчики 4-ой армии ВВС и ПВО и Черноморского флота "выполняют задачи по сопровождению корабельных ударных групп и действиям в составе разведывательных ударных комплексов при обеспечении безопасности в акватории Черного моря".

Военные сообщили, что в ходе учения штурмовики Су-25СМ3 из Ставропольского края перебазированы на аэродромы Крыма. Эскадрилья Су-25СМ3 из Крыма перебазирована на полигон "Ашулук" в Астраханской области.

Ранее ЮВО сообщил о переброске на учения в Крым соединений 58-ой общевойсковой армии, которая дислоцируется на Северном Кавказе.

14 апреля Черноморский флот РФ сообщил о выходе отряда боевых кораблей в море для проведения учебных стрельб. Также задействованы самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО ЧФ.

В составе отряда оснащенные крылатыми ракетами "Калибр" фрегат "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек", а также большие десантные корабли, ракетный корабль на воздушной подушке "Самум" и тральщик "Иван Голубец".

ЮВО сообщал, что 15 кораблей Каспийской флотилии совершают переход в Черное море на учения. Среди них три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения.

13 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия принимает меры в ответ на угрозы со стороны НАТО, в ходе контрольной проверки на западные рубежи переброшены две армии и три соединения ВДВ (соединениями в ВС РФ называют бригады и дивизии).

США и европейские страны выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

Россия призывает не рассматривать маневры Вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии.

15 апреля стало известно, что США передумали направлять в Черное море два ракетных эсминца. Ранее в Анкаре заявляли, что корабли ВМС США придут в Черное море 14 и 15 апреля и пробудут там до начала мая.

Минобороны РФ Черное море

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