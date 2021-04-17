В Виндзоре начались похороны принца Филиппа

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Виндзоре началась церемония прощания с принцем Филиппом, супругом британской королевы Елизаветы II.

Как сообщает телеканал BBC News, который, как и Sky News, ведет прямую трансляцию церемонии, гроб уже доставлен в часовню святого Георгия в Виндзорском замке. В эти минуты начинается служба, которую проводят епископ Виндзорский Дэвид Коннер и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Из-за коронавирусных ограничений внутри часовни могут находиться только 30 человек.

Процессию на пути к часовне возглавили четверо детей Филиппа - принцы Чарльз, Эдвард, Эндрю и принцесса Анна. За ними следовали дети принца Чарльза - герцог Сассекский Гарри и герцог Кембриджский Уилльям, - а также сын принцессы Анны Питер Филлипс.

The Queen arrives at St George's Chapel, where she is greeted by the Dean of Windsor, the Right Reverend David Conner.



Prince Philip's coffin is followed by senior royals, including the Prince of Wales, Princess Royal, and Princes William and Harry.https://t.co/5veRhyq58Z pic.twitter.com/bfU3fuRJpY — Sky News (@SkyNews) April 17, 2021

Супруга принца Гарри Меган Маркл не смогла присутствовать на похоронах из-за беременности. По данным BBC News, принца Гарри на время службы в часовне посадили отдельно, в то время как его брат принц Уилльям сидит рядом со своей семьей.

Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив два месяца до 100-летия. В начале года ему сделали операцию на сердце, в общей сложности он провел в больницах почти месяц.