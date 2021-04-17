Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:09Заразились
на 17.04В России 4 693 469+9 321В мире 139 931 461+854 855

В Виндзоре начались похороны принца Филиппа

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Виндзоре началась церемония прощания с принцем Филиппом, супругом британской королевы Елизаветы II.

Как сообщает телеканал BBC News, который, как и Sky News, ведет прямую трансляцию церемонии, гроб уже доставлен в часовню святого Георгия в Виндзорском замке. В эти минуты начинается служба, которую проводят епископ Виндзорский Дэвид Коннер и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Из-за коронавирусных ограничений внутри часовни могут находиться только 30 человек.

Процессию на пути к часовне возглавили четверо детей Филиппа - принцы Чарльз, Эдвард, Эндрю и принцесса Анна. За ними следовали дети принца Чарльза - герцог Сассекский Гарри и герцог Кембриджский Уилльям, - а также сын принцессы Анны Питер Филлипс.

Супруга принца Гарри Меган Маркл не смогла присутствовать на похоронах из-за беременности. По данным BBC News, принца Гарри на время службы в часовне посадили отдельно, в то время как его брат принц Уилльям сидит рядом со своей семьей.

Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив два месяца до 100-летия. В начале года ему сделали операцию на сердце, в общей сложности он провел в больницах почти месяц.

Похороны принца Филиппа

14
Великобритания принц Филипп

Новости

Украина вышлет старшего дипломата посольства России

Bloomberg узнал о готовности США ужесточить санкции против России

В Иране заявили о побеге из страны "диверсанта из Натанзе"

В Иране заявили о побеге из страны "диверсанта из Натанзе"

Новые случаи тромбоза после прививки AstraZeneca выявили во Франции

Два больших десантных корабля Северного флота вошли в Черное море

Задержанного ранее украинского консула в Петербурге освободили

Помпео уличили в сотне обращений к подчиненным по личным делам

Экипаж "Союза МС-17" покинул спускаемый аппарат после приземления

Что случилось этой ночью: суббота, 17 апреля

Экипаж "Союза МС-17" вернулся на Землю

Экипаж "Союза МС-17" вернулся на Землю
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');