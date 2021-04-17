В Виндзоре начались похороны принца Филиппа
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Виндзоре началась церемония прощания с принцем Филиппом, супругом британской королевы Елизаветы II.
Как сообщает телеканал BBC News, который, как и Sky News, ведет прямую трансляцию церемонии, гроб уже доставлен в часовню святого Георгия в Виндзорском замке. В эти минуты начинается служба, которую проводят епископ Виндзорский Дэвид Коннер и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Из-за коронавирусных ограничений внутри часовни могут находиться только 30 человек.
Процессию на пути к часовне возглавили четверо детей Филиппа - принцы Чарльз, Эдвард, Эндрю и принцесса Анна. За ними следовали дети принца Чарльза - герцог Сассекский Гарри и герцог Кембриджский Уилльям, - а также сын принцессы Анны Питер Филлипс.
The Queen arrives at St George's Chapel, where she is greeted by the Dean of Windsor, the Right Reverend David Conner.— Sky News (@SkyNews) April 17, 2021
Prince Philip's coffin is followed by senior royals, including the Prince of Wales, Princess Royal, and Princes William and Harry.https://t.co/5veRhyq58Z pic.twitter.com/bfU3fuRJpY
Супруга принца Гарри Меган Маркл не смогла присутствовать на похоронах из-за беременности. По данным BBC News, принца Гарри на время службы в часовне посадили отдельно, в то время как его брат принц Уилльям сидит рядом со своей семьей.
Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив два месяца до 100-летия. В начале года ему сделали операцию на сердце, в общей сложности он провел в больницах почти месяц.