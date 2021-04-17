Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:09Заразились
на 17.04В России 4 693 469+9 321В мире 139 931 461+854 855

Принца Филиппа похоронили в часовне святого Георгия в Виндзоре

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В часовне святого Георгия в Виндзоре прошли похороны принца Филиппа - супруга королевы Великобритании Елизаветы II.

По завершении церемонии гроб с телом принца Филиппа опустили под пол часовни. Во время прямой трансляции в этот момент показали волынщика, исполняющего музыку и медленно выходящего из часовни.

После этого участники церемонии начали расходиться, останавливаясь на пути к выходу, чтобы почтительно склонить голову и попрощаться с покойным.

На похоронах из-за коронавирусных ограничений присутствовали только члены королевской семьи.

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Его брак с Елизаветой II продлился 73 года. У них родились трое сыновей - Чарльз, Эдвард, Эндрю - и дочь Анна.

Похороны принца Филиппа

14
Великобритания принц Филипп

Новости по теме

Новости

Украина вышлет старшего дипломата посольства России

Bloomberg узнал о готовности США ужесточить санкции против России

В Виндзоре начались похороны принца Филиппа

В Иране заявили о побеге из страны "диверсанта из Натанзе"

В Иране заявили о побеге из страны "диверсанта из Натанзе"

Новые случаи тромбоза после прививки AstraZeneca выявили во Франции

Два больших десантных корабля Северного флота вошли в Черное море

Задержанного ранее украинского консула в Петербурге освободили

Помпео уличили в сотне обращений к подчиненным по личным делам

Экипаж "Союза МС-17" покинул спускаемый аппарат после приземления

Что случилось этой ночью: суббота, 17 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');