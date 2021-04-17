Принца Филиппа похоронили в часовне святого Георгия в Виндзоре

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В часовне святого Георгия в Виндзоре прошли похороны принца Филиппа - супруга королевы Великобритании Елизаветы II.

По завершении церемонии гроб с телом принца Филиппа опустили под пол часовни. Во время прямой трансляции в этот момент показали волынщика, исполняющего музыку и медленно выходящего из часовни.

После этого участники церемонии начали расходиться, останавливаясь на пути к выходу, чтобы почтительно склонить голову и попрощаться с покойным.

На похоронах из-за коронавирусных ограничений присутствовали только члены королевской семьи.

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Его брак с Елизаветой II продлился 73 года. У них родились трое сыновей - Чарльз, Эдвард, Эндрю - и дочь Анна.