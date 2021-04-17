Лукашенко заявил о готовившемся покушении на него самого и его детей

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него и его детей готовилось покушение.

"В планах захват ребенка, одного-второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области и погреб подготовили. Мы задержали группу. Они провели, нам показали, как они это все планировали", - сказал Лукашенко. Видеофрагмент распространил близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул первого" в субботу.

Затем, по словам Лукашенко, была обнаружена работа "явно иностранных спецслужб, скорее всего центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал".

"Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей", - добавил он.

Президент Белоруссии считает, что его устранение одобрило высшее политическое руководство США. "Поставить задачу устранить президента... Не может никто дать задачу, кроме высшего политического руководства. Только они", - сказал Лукашенко.

По его словам, задержание заговорщиков стало возможно после его обращения к президенту РФ.

"Я попросил президента России и (председатель КГБ) Тертель своего коллегу (директора ФСБ Александра Бортникова), и мы их там взяли", - сказал Лукашенко журналистам.