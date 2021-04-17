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ФСБ России сообщила о предотвращении госпереворота в Белоруссии

По данным спецслужбы, заговорщики планировали убийство Лукашенко и передачу власти "Комитету Национального примирения"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Двое граждан Белоруссии задержаны в России за попытку госпереворота и убийства президента республики в своей стране, их консультировали в США и Польше, сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как говорится в сообщении, ФСБ России совместно с Комитетом государственной безопасности Белоруссии в результате спецоперации пресекла противоправную деятельность Зянковича Юрия Леонидовича, имеющего двойное гражданство США и Белоруссии, а также гражданина Белорусии Федуты Александра Иосифовича. По данным спецслужбы, они планировали "осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента А.Лукашенко".

По данным спецслужб, Зянкович и Федута консультировались с представителями США и Польши. "Заслуживает внимания, что датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в г. Минске 9 мая с.г.", - заявили в ФСБ.

Там отметили, что "идеологи белорусской радикальной оппозиции" Зянкович и Федута организовали в приватных чатах одного из мессенджеров обсуждение плана вооруженного мятежа в Белоруссии и решили провести в Москве личную встречу "с использованием доступных им мер конспирации с оппозиционно настроенными генералами ВС республики".

"По прибытии Зянковича в Москву после проведенных консультаций в США и Польше намеченная встреча состоялась в отдельном кабинете одного из столичных ресторанов. В ходе встречи заговорщики заявили "белорусским генералам", что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики", - сказали в ЦОС.

Зянкович и Федута, по данным ФСБ, подробно изложили план военного переворота, в частности, включающий захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице республики лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа.

"Готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования ("партизаны"), находящиеся на т.н. "скрытых базах"",- сказали в спецслужбе.

Конечной целью заговора, добавили там, являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения". "При этом Зянкович планировал стать "куратором" парламента страны и правовой системы, а Федута хотел заниматься политической реформой и идеологической работой", - отметили в ФСБ.

После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам.

В отношении Зянковича и Федуты следственными органами Белоруссии расследуется уголовное дело по признакам заговора или иных действий, совершенных с целью захвата государственной власти (статьей 357 УК Белоруссии).

Белоруссии ФСБ России

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