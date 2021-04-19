Выступающие против Nord Stream 2 немецкие "Зеленые" назвали кандидата в канцлеры

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Немецкие "Зеленые" определили своего кандидата в канцлеры, им станет руководитель партии 40-летняя Анналена Бэрбок. Об этом решении в понедельник сообщила сама политик.

"Хочу предложить свою кандидатуру всему обществу как приглашение вести нашу многогранную, богатую, сильную страну к хорошему будущему", - сказала Бэрбок журналистам в Берлине. По ее словам, стране "необходимы изменения".

Главным вызовом Бэрбок считает необходимость охраны окружающей среды. "Защита климата - это задача нашего времени, задача моего поколения", - заявила она.

В предвыборной программе "Зеленых" сказано, что партия планирует придерживаться позиций ЕС относительно российских санкций и увязывает их с событиями в Крыму и реализацией минских договоренностей.

"Мы требуем, чтобы российское правительство придерживалось обязательств по минским договоренностям. Проект газопровода "Северный поток 2" - это не только проект, вредный для климата, но и по геополитическим соображениям, в особенности, для ситуации на Украине - поэтому он должен быть остановлен", - сказано в проекте партийной программы. Бэрбок считает, что Евросоюз должен придерживаться общей позиции по российским вопросам.

Теперь выдвижение кандидатуры должен подтвердить съезд партии, он пройдет с 11 по 13 июня.

По данным социологических опросов, "Зеленые" в Германии в настоящее время очень сильны и занимают вторую позицию после правящего консервативного союза ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель. Если ХДС/ХСС может рассчитывать на 26-30% голосов, то "Зеленые" - на 20-23%. Это больше, чем поддержка второй традиционной немецкой Социал-демократической партии СДПГ, за СДПГ сейчас готовы голосовать около 14-18% избирателей.

Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября 2021 года.