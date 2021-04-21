Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:21Заразились
на 21.04В России 4 727 125+8 271В мире 142 946 244+847 824

Избрание Лашета кандидатом в канцлеры снизило популярность ХДС/ХСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Германии после того, как 20 апреля партийный союз Ангелы Меркель ХДС/ХСС назвал Армина Лашета кандидатом в канцлеры, электоральный рейтинг союза снизился, а "Зеленые" вышли на первое место, показал опрос, проведенный исследовательским институтом Forsa для телепрограммы RTL/ntv-Trendbarometer.

До 20 апреля за ХДС/ХСС были готовы голосовать 26-30% избирателей, то теперь таких всего 21%. При этом "Зеленые" поднялись на пять процентных пунктов до 28%, впервые выйдя на первое место.

Вторая традиционная крупная Социал-демократическая партия Германии тоже потеряла проценты поддержки, сейчас за нее готовы голосовать 13%. Поддержка правой "Альтернативы для Германии" не поменялась, ее политику считают правильной 11% респондентов.

Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября 2021 года.

Ранее на этой неделе "Зеленые" определили своего кандидата в канцлеры, это лидер партии 40-летняя Анналена Бэрбок.

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет в январе был избран председателем партии ХДС.

Германия ХДС ХСС Зеленые Анналена Бэрбок Армин Лашет Ангела Меркель

Новости по теме

Новости

Королева Елизавета II отмечает 95-летие в трауре по супругу

Королева Елизавета II отмечает 95-летие в трауре по супругу

За российский сегмент МКС после 2025 года будут отвечать партнеры

Зеленский подписал закон о новом виде военной службы

Зеленский подписал закон о новом виде военной службы

Что случилось этой ночью: среда, 21 апреля

Пандемия коронавируса

Сеул рассчитывает на помощь США в проблеме нехватки вакцин от COVID-19

Обвиненного в убийстве Флойда экс-полицейского перевели в тюрьму

В результате стрельбы в Огайо погибла 16-летняя девушка

Пандемия коронавируса

Великобритания начала разрабатывать таблетки от COVID-19

Великобритания начала разрабатывать таблетки от COVID-19

Турция заявила, что продажа беспилотников Киеву не направлена против РФ

Турция заявила, что продажа беспилотников Киеву не направлена против РФ

Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе

Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');