Избрание Лашета кандидатом в канцлеры снизило популярность ХДС/ХСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Германии после того, как 20 апреля партийный союз Ангелы Меркель ХДС/ХСС назвал Армина Лашета кандидатом в канцлеры, электоральный рейтинг союза снизился, а "Зеленые" вышли на первое место, показал опрос, проведенный исследовательским институтом Forsa для телепрограммы RTL/ntv-Trendbarometer.

До 20 апреля за ХДС/ХСС были готовы голосовать 26-30% избирателей, то теперь таких всего 21%. При этом "Зеленые" поднялись на пять процентных пунктов до 28%, впервые выйдя на первое место.

Вторая традиционная крупная Социал-демократическая партия Германии тоже потеряла проценты поддержки, сейчас за нее готовы голосовать 13%. Поддержка правой "Альтернативы для Германии" не поменялась, ее политику считают правильной 11% респондентов.

Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября 2021 года.

Ранее на этой неделе "Зеленые" определили своего кандидата в канцлеры, это лидер партии 40-летняя Анналена Бэрбок.

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет в январе был избран председателем партии ХДС.