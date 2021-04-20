Госдеп назвал эскалацией предстоящее закрытие РФ части Черного моря

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - США обеспокоены планами России блокировать проход иностранных кораблей и судов в некоторых частях Черного моря, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Это представляет собой еще одну неспровоцированную эскалацию в продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины", - говорится в заявлении Прайса, распространенном Госдепом США.

Отмечается, что такое развитие событий вызывает "особую тревогу" на фоне сообщений о наращивании российских войск возле границ Украины.

Ранее Черноморский флот (ЧФ) сообщил, что отряд российских боевых кораблей вышел в Черное море для проведения учебных стрельб. Учения состоятся в рамках контрольной проверки Вооруженных сил РФ, сообщили военные.

В еженедельном бюллетене управления навигации и океанографии Минобороны РФ говорится, что временно с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в нескольких районах Черного моря.

15 апреля в МИД Украины выразили протест в связи с объявлением РФ о закрытии части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива и потребовали отменить это решение.