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Трамп заявил о взаимной симпатии с Путиным

Трамп заявил о взаимной симпатии с Путиным
Дональд Трамп
Фото: Tasos Katopodis/Getty Images

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп считает, что США следует "ладить" с Россией, Китаем и КНДР.

В интервью телеканалу Fox News он заявил, что прекрасно ладил с российским лидером Владимиром Путиным. "Я ему нравился, он мне нравился. И это хорошо, а не плохо", - отметил Трамп.

45-й президент США продолжил, что ладить с Россией - это хорошо, ладить с Китаем - это тоже хорошо. Он подчеркнул, что проблема с Китаем заключалась в ситуации с коронавирусом.

По его словам, фейк-ньюс, связанные с Россией, "мешали вести экономические дела". "Мы могли бы заработать много денег, у них отличные природные ресурсы", - сказал Трамп.

Он также отметил, что нужно "ладить" и с КНДР. Бывший американский лидер напомнил, что, когда его предшественник Барак Обама занимал пост президента США, он говорил, что самая большая проблема - в том, что "будет война".

"Но войны не было, мы отлично поладили. Он (лидер КНДР Ким Чен Ын - ИФ) понравился мне, я понравился ему, и в этом нет ничего плохого", - сказал Трамп.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки

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Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в ХельсинкиТрамп приехал на встречу с Путиным вместе с супругой Меланией, но после совместного фотографирования она покинула переговоры. Лидеры двух стран начали переговоры с обмена краткими приветствиями.Беседа президентов России и США прошла в Готическом зале. Американский лидер оказался по левую сторону, российский - по правую. Сначала президенты не стали обмениваться рукопожатием, поскольку встретились и пожали друг другу руки в другом зале, однако после своих кратких заявлений Трамп протянул руку и Путин ее пожал.Когда вступительные ремарки были произнесены, пресс-службы попросили журналистов покинуть помещение. Ни один из представителей СМИ не упустил шанса выкрикнуть вопрос в адрес президентов. При этом лидеры двух стран, несмотря на попытки журналистов задать им вопросы прямо в начале встречи, оставили эти вопросы без ответа. Дальше переговоры продолжились за закрытыми дверями.Жители Хельсинки подготовились к приезду лидеров
Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в Хельсинки
Дональд Трамп США Владимир Путин Китай КНДР

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