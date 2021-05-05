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Трамп запустил собственную онлайн-платформу

Трамп запустил собственную онлайн-платформу
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп, заблокированный в соцсетях, запустил во вторник собственную онлайн-платформу "From the Desk of Donald J. Trump" ("С рабочего стола Дональда Трампа") для общения со своими сторонниками, cообщает телеканал Fox News.

Платформа позволит Трампу публиковать посты, изображения и видео, но она не имеет функции, позволяющей пользователям оставлять комментарии к постам экс-президента.

"Это просто односторонняя связь",-сказал один из источников в интервью Fox News.

Сайт по адресу https://www.donaldjtrump.com/desk вышел с фотографией Дональда Трампа. Портал строится на платформе Campaign Nucleus, которая помогает политикам-консерваторам общаться со своей аудиторией без посредников.

Анонс создания платформы появился еще в марте. На такое решение бывший глава Белого дома пошел после того, как в начале 2021 года его аккаунты заблокировали в Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и Snapchat после беспорядков в Капитолии.

США Дональд Трамп

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