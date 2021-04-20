Президент Чада был ранен в бою и погиб

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент Чада Идрис Деби погиб от ран после боестолкновения на севере страны вскоре после очередных президентских выборов, по итогам которых он, вероятно, был бы переизбран на шестой срок. Как пишет Le Figaro, о его гибели в эфире телеканала TV Tchad сообщил официальный представитель Вооруженных сил страны генерал Азем Бермандоа Агуна.

По его словам, президент "только что испустил последнее дыхание" и отдал свою жизнь в бою, отстаивая территориальную целостность страны.

Деби бессменно руководил Чадом после государственного переворота в декабре 1990 года. Ему было 68 лет. Его называли верным союзником Франции и других западных стран. До прихода к власти он был кадровым военным.

По словам военных, в минувшие выходные он поехал на передовую, чтобы посетить войска, которые сражаются с повстанцами у ливийской границы. Повстанцы из группировки Fact (the Front for Change and Concord in Chad, Фронт за перемены и согласие в Чаде), атаковали страну с территории Ливии в день выборов 11 апреля. Они намереваются дойти до столицы страны - Нджамены. Столкновения с правительственными войсками у границы начались 17 апреля. Президент Деби собирался возглавить контр-наступление, попал в боестолкновение, был ранен и умер 20 апреля.

По предварительным подсчетам, на выборах 11 апреля он набрал 79,32% голосов.

Теперь парламент и правительство Чада распущены. Власть перешла совету из военных, который будет управлять страной на протяжении 18 месяцев, сообщает BBC News.