Задержанные в Чаде россияне остаются в отеле в ожидании документов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Группа российских путешественников, в том числе администратор паблика "Новосибирская служба эвакуации "Аст-54" в соцсети "ВКонтакте" Виталий Полищук, задержанные в Республике Чад, еще не получили назад свои документы и имущество, сообщает сообщество в соцсети.

"Теперь участники экспедиции ожидают действия властей африканской страны касаемо их имущества и документов. Все туристы по-прежнему находятся в отеле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне задержанные путешественники получили извинения от МИДа Чада.

Как сообщалось, 28 мая участники экспедиции "Мир Наш", включая Полищука и известного путешественника Алексея Камерзанова, отправились из Нджамены (столица Чада), в трёхнедельную поездку по территории республики. Маршрут был заранее согласован с МВД Чада и пролегал на север страны, в сторону плато Эннеди и границы с Ливией.

В районе города Файя (север Чада) путешественники были задержаны чадскими военными. У них изъяли личные вещи и паспорта, в том числе три автомобиля.

Посольство РФ в Чаде в свою очередь сообщило, что группа российских туристов (10 человек) на самолёте, принадлежащем чадским ВВС, была доставлена в Нджамену и в настоящее время находятся в гостинице "La Residence".

"Посольство, со своей стороны, ежедневно навещает россиян и предпринимает все меры по скорейшему урегулированию данного инцидента. Решается вопрос о возвращении туристам их вещей, паспортов и автомобилей, которые до сих пор находятся в городе Файя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что туристы были доставлены в Нджамену по соображениям безопасности, поскольку зона вокруг города Файя является крайне нежелательной к посещению (высокая криминогенная обстановка, минные поля, присутствие значительного количества чадских военнослужащих, продолжающих вести зачистку местности после убийства бывшего президента страны).