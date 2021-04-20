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ФРГ, Дания и Финляндия подняли истребители из-за Ту-160 над Балтикой

Полет бомбардировщиков состоялся на фоне морских учений НАТО Open Spirit

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Истребители ВВС Германии, Дании и Финляндии сопроводили российские стратегические бомбардировщики Ту-160 при полете над Балтийским морем, сообщили в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря", - сообщили в министерстве.

"На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии, F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии", - отмечается в сообщении.

По данным военных, продолжительность полета составила около 8 часов. С российской стороны ракетоносцы сопровождали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации Военно-Морского Флота.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в министерстве.

19 апреля в Балтийском море стартовали традиционные весенние учения минных тральщиков НАТО Open Spirit. В учениях примут участие 21 корабль из 11 стран, в том числе корабли Первой постоянной противоминной группы НАТО. Руководят учениями ВМС Эстонии, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

29 марта в Минобороны РФ сообщали о восьмичасовом полете двух Ту-160 над нейтральными водами Баренцевого и Норвежского морей. Сопровождение самолетов обеспечивали перехватчики МиГ-31.

Как отмечают в министерстве, экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

В ноябре 2017 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила интенсивность полетов стратегической авиации до уровня, который был при СССР.

Ту-160 – сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Способен нести на борту 12 крылатых ракет, все вооружение размещено внутри фюзеляжа. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО – Blackjack ("Блэкджек").

Германия Дания Финляндия РФ Ту-160

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