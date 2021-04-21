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Истребители ВВС США проведут в Эстонии учебно-тренировочные полеты

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Американские истребители-бомбардировщики F-15E Strike Eagle прибудут в среду на один день в Эстонию для проведения учебно-тренировочных полетов.

Как сообщает агентство BNS со ссылкой на главный штаб сил обороны Эстонии, учения в воздушном пространстве страны нацелены на отработку взаимодействия пилотов с авианаводчиками, нанесению авиаударов по переднему краю и перехвату воздушных целей.

Зона проведения учений охватывает окрестности авиабазы Эмари, островов Сааремаа и Хийумаа. Полеты истребителей будут проходить на высоте не ниже 1500 метров.

48-е истребительное авиакрыло ВВС США расквартировано на авиабазе Лакенхит в Великобритании. На время проведения учений Agile Liberty истребители перебазированы на 32-ю авиабазу военно-воздушных сил Польши, город Ласк.

Подобные учения США проводят на постоянной основе для проверки боеготовности. Маневры направлены на улучшение взаимодействия между союзниками НАТО, отмечает агентство.

США Эстония НАТО

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