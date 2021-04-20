Аргентина произвела первую партию "Спутника V"

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Аргентина начала производство российской вакцины "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В сообщении фонда отмечается, что Аргентина стала первой страной Латинской Америки, в которой начато производство вакцины "Спутник V".

Первая партия будет доставлена в НИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи для контроля качества препарата.

RDIF, Laboratorios Richmond launched production of #SputnikV in Argentina, the first country in Latin America to manufacture Sputnik V. Watch this exclusive video of the first vials of Sputnik V coming off the production line at @richmond_lab facility. pic.twitter.com/zMfQKIWywj — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 20, 2021

В РФПИ отмечают, что полномасштабное производство "Спутника V" в Аргентине планируется начать в июне.

Вакцина, произведенная в Аргентине, в дальнейшем может быть экспортирована в другие страны Центральной и Латинской Америки.

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в 60 странах с общим населением 3 млрд человек.

23 декабря Аргентина зарегистрировала применение российской вакцины в стране. 29 декабря правительство страны объявило о старте вакцинации населения с использованием "Спутника V".

Помимо "Спутника V" в стране применяют вакцину от китайской Sinopharm и препарат Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca.