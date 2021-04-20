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Аргентина произвела первую партию "Спутника V"

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Аргентина начала производство российской вакцины "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В сообщении фонда отмечается, что Аргентина стала первой страной Латинской Америки, в которой начато производство вакцины "Спутник V".

Первая партия будет доставлена в НИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи для контроля качества препарата.

В РФПИ отмечают, что полномасштабное производство "Спутника V" в Аргентине планируется начать в июне.

Вакцина, произведенная в Аргентине, в дальнейшем может быть экспортирована в другие страны Центральной и Латинской Америки.

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в 60 странах с общим населением 3 млрд человек.

23 декабря Аргентина зарегистрировала применение российской вакцины в стране. 29 декабря правительство страны объявило о старте вакцинации населения с использованием "Спутника V".

Помимо "Спутника V" в стране применяют вакцину от китайской Sinopharm и препарат Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca.

Аргентина коронавирус Спутник V РФПИ

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