Президент Аргентины заявил, что "Спутник V" защитил его от тяжелой формы COVID-19

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент Аргентины Альберто Фернандес, сдавший ранее положительный тест на антиген COVID-19, заявил, что благодаря вакцине избежал существенного ухудшения состояния здоровья.

"Если бы я не привился, то сейчас мне было бы очень плохо", - приводит его слова газета "Насьон".

По словам главы государства, врачи пояснили ему, что вакцина "Спутник V" дала ему антитела, защитившие от тяжёлых форм заболевания. "Мои врачи сказали, что, очевидно, вакцина создала большое количество антител. Поэтому в настоящее время я не выгляжу как заболевший 62-летний человек, рассказывающий, насколько ему плохо", - заявил Фернандес.

Он пояснил, что чувствует себя неплохо, и у него - лишь немного повысилась температура.

Президент Аргентины отметил, что у него нет "никаких тревожных симптомов".

"Хотел сообщить вам, что в конце дня у меня поднялась температура до 37,3 градуса, я почувствовал головную боль. Тест на антиген дал положительный результат", - написал он в твиттере в субботу утром.

Агентство ЭФЭ сообщало со ссылкой на канцелярию президента Аргентины, что Фернандес 21 января сделал первую прививку от коронавируса "Спутник V ", а 11 февраля - вторую.

Центр им. Гамалеи в субботу ответил президенту Аргентины: вакцина гарантирует легкое течение заболевания.

Подтвержденная эффективность "Спутника V", согласно публикации в Lancet, составляет 91,6%. Из 19 866 добровольцев, получивших вакцину в ходе испытаний, заразились 78 человек. Все они перенесли инфекцию в легкой форме. Разработчики обращали внимание на то, что заражение после вакцинации возможно, но вакцина защищает от тяжелого течения заболевания.