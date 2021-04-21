Запуск к МКС корабля Crew Dragon-2 перенесли на сутки из-за погоды

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Из-за непогоды запуск многоразового космического корабля Crew Dragon-2 компании SpaceX с четырьмя астронавтами к Международной космической станции (МКС), который планировалось осуществить в четверг, перенесен на сутки, сообщило НАСА.

Теперь запуск корабля c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 предполагается совершить 23 апреля в 05:49 по времени Восточного побережья США (12:49 по Москве) со стартового комплекса 39А Комического центра имени Кеннеди во Флориде (США).

По сообщению НАСА, запуск миссии Crew-2 к МКС перенесен из-за неблагоприятных погодных условий на начальном этапе полета для аварийной посадки спускаемой капсулы и возращения многоразовой первой ступени ракеты-носителя Falcon 9.

В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители сразу трех космических агентств – астронавты НАСА Меган Макартур (командир корабля) и Шейн Кимбро (пилот), астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Запуск пилотируемого Crew Dragon-2 осуществляется в рамках коммерческой пилотируемой программы НАСА и контракта с компанией SpaceX, которая является разработчиком корабля и носителя.

Многоразовая спускаемая капсула корабля совершит уже свой второй полет к МКС. Первый раз она использовалась во время испытательного пилотируемого полета Crew Dragon к МКС весной прошлого года. Многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая после запуска должна будет приземлиться в вертикальном положении на автоматическую платформу в Атлантике, будет использована в четвертый раз.

Отмечается, что экипаж корабля будет работать на МКС около шести месяцев в составе общего экипажа станции из семи человек.

В субботу, 24 апреля, примерно в 05:09 по времени Восточного побережья США Crew Dragon состыкуется с МКС в автоматическом режиме. К станции впервые будет пристыковано сразу два корабля Crew Dragon.

Экипаж Crew-2 покинет станцию не ранее 31 октября. Спускаемая капсула должна будет совершить мягкую посадку на парашютах в Атлантике.

Какое-то время астронавты Crew Dragon-2 будут находиться на МКС одновременно с экипажем Crew Dragon-1, который в настоящее время работает на станции и также состоит из четырех человек. Возвращение корабля Crew Dragon-1 планируется в конце апреля.

Тем временем, НАСА и SpaceX уже готовят полет к МКС корабля Crew Dragon-3. Он намечен на осень.

В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта НАСА Марка Ванде Хай, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших 17 ноября 2020 года на станцию на корабле Crew Dragon американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер (которая является командиром станции) и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.