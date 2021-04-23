Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено 22 апреляЗаразились
на 22.04В России 4 736 121+8 996В мире 143 842 820+889 975

Пилотируемый Crew Dragon-2 компании SpaceX стартует к МКС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Многоразовый космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту в пятницу стартует к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.

Запуск корабля c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 будет осуществлен в 05:49 по времени Восточного побережья США (12:49 мск) со стартового комплекса 39А Комического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители сразу трех космических агентств - астронавты NASA Меган Макартур (командир корабля) и Шейн Кимбро (пилот), астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Запуск пилотируемого Crew Dragon-2 осуществляется в рамках коммерческой пилотируемой программы NASA и контракта с компанией SpaceX, которая является разработчиком корабля и носителя.

Многоразовая спускаемая капсула корабля совершит уже свой второй полет к МКС. Первый раз она использовалась во время испытательного пилотируемого полета Crew Dragon к МКС весной прошлого года. Многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая после запуска должна будет приземлиться в вертикальном положении на автоматическую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике, будет использована в четвертый раз.

Отмечается, что экипаж корабля будет работать на МКС около шести месяцев в составе общего экипажа станции из семи человек.

В субботу, 24 апреля примерно в 05:09 по времени Восточного побережья США (12:09 мск) Crew Dragon состыкуется с МКС в автоматическом режиме. К станции впервые будет пристыковано сразу два корабля Crew Dragon.

Экипаж Crew-2 покинет станцию не ранее 31 октября. Спускаемая капсула должна будет совершить мягкую посадку на парашютах в Атлантике.

Какое-то время астронавты Crew Dragon-2 будут находиться на МКС одновременно с экипажем Crew Dragon-1, который в настоящее время работает на станции и также состоит из четырех человек. Возвращение корабля Crew Dragon-1 планируется 28 апреля.

Тем временем, NASA и SpaceX уже готовят полет к МСК корабля Crew Dragon-3. Он намечен на 23 октября.

В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хай, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших 17 ноября 2020 года на станцию на корабле Crew Dragon-1 американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер (которая является командиром станции) и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

США NASA Crew Dragon-2 SpaceX МКС

Новости по теме

Новости

Глава СММ ОБСЕ на Украине заявил о расширении боевых действий в Донбассе

Пандемия коронавируса

ЕС готов ввести к лету "зеленый сертификат" для передвижения внутри союза

ЕС готов ввести к лету "зеленый сертификат" для передвижения внутри союза

В США сочли достойными идеи Путина по вопросам климата

Главы ДНР и ЛНР пригласили Зеленского в Донбасс

Главы ДНР и ЛНР пригласили Зеленского в Донбасс

Категории и число сотрудников посольств РФ и Чехии приводятся к паритету

Климатическая повестка с политическим окрасом. Обобщение

Климатическая повестка с политическим окрасом. Обобщение

Слуцкий назвал провокацией высылку дипломатов из Словакии

МИД РФ потребовал сократить численность сотрудников посольства Чехии

Глава МИД Чехии призвал Россию вывезти из Праги еще 63 дипломатов

Словакия вышлет троих сотрудников посольства РФ

Словакия вышлет троих сотрудников посольства РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');