Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51Заразились
на 21.04В России 4 727 125+8 271В мире 142 946 244+847 824

В США при президентстве Байдена сделали 200 млн прививок от COVID

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В США сделали 200 млн прививок от коронавируса COVID-19 менее чем за 100 дней президентства Джо Байдена, тем самым достигнув целей, поставленных Белым домом.

"Сегодня мы сделали это. Сегодня, в 92-й день в должности (президента), мы достигли отметки в 200 млн прививок. Это невероятное достижение для народа", - заявил Байден.

Байден сообщил, что по состоянию на 18 апреля более 50% взрослых американцев получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Кроме того, по его словам, к четвергу 22 апреля число пожилых американцев в возрасте 65 лет и старше превысит 80%. Байден также отметил сокращение смертности на 80% среди людей старше 65 лет.

В конце марта Байден поставил целью сделать 200 млн вакцинаций от коронавируса за первые 100 дней его пребывания в должности главы государства.

В США за время пандемии коронавируса выявили более 35,5 млн заражений, свыше 582 тыс. инфицированных скончались. При этом зафиксировано более 25 млн случаев выздоровления от COVID-19.

США Джо Байден коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

Полиция Берлина разогнала демонстрацию противников COVID-ограничений

Полиция Берлина разогнала демонстрацию противников COVID-ограничений

Елизавета II поблагодарила всех за поддержку в свой первый день рождения без мужа

В Чехии задержали не менее пяти подозреваемых в работе на разведку РФ

В Чехии задержали не менее пяти подозреваемых в работе на разведку РФ

Заместителя посла США в Москве вызвали в МИД РФ

Заместителя посла США в Москве вызвали в МИД РФ
Послание президента

Путин предупредил организаторов провокаций против РФ о последствиях

Королева Елизавета II отмечает 95-летие в трауре по супругу

Королева Елизавета II отмечает 95-летие в трауре по супругу

За российский сегмент МКС после 2025 года будут отвечать партнеры

Зеленский подписал закон о новом виде военной службы

Зеленский подписал закон о новом виде военной службы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');